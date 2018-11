BAZAR.de: Die neue Plattform für private Kleinanzeigen in Deutschland

BAZAR.de: Die neue Plattform für private Kleinanzeigen in Deutschland Kleinanzeigen - einfach, schnell und regional!

In diesem Jahr fiel der Startschuss für Deutschlands neues Kleinanzeigenportal. Die Plattform, die in Österreich bereits seit 1988 erfolgreich ist, erobert jetzt auch den deutschen Markt: BAZAR.de. Was dahinter steckt und wie auch Sie dabei sein können. Wir informieren Sie!

Die Idee hinter BAZAR.de: Kaufen und verkaufen Sie alles vom Gebrauchtwagen über Dienstleistungen bis hin zu Wohnungen – von privat zu privat, schnell, einfach, regional.

So können Sie dabei sein: Auf BAZAR.de ist das Inserieren von privaten Kleinanzeigen kostenlos. Hinterlegen Sie einfach Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse und stellen Sie die Anzeige inklusive Beschreibung, Bild und Preisvorstellung ein. Befreien Sie Ihren Keller oder Dachboden von "Fehlkäufen". Egal, ob Sofa, Stehlampe, Schlitten oder Kinderfahrrad – alles verkauft sich auf BAZAR.de! Der Vorteil: Sie müssen sich nicht registrieren!

Sie möchten auf BAZAR.de kaufen? Auch das funktioniert ganz unkompliziert, schicken Sie dem Verkäufer einfach und bequem eine Anfrage per E-Mail. Übrigens: Auch Gesuche können auf BAZAR.de veröffentlicht werden.

Sie wollen dabei sein und Deutschlands neuestes Portal für Kleinanzeigen mitgestalten?

Hier geht's zu Bazar.de >>

AUTO ZEITUNG