Ein Fahrzeug mit der richtigen Ausstattung ist Gold wert. Der Discounter LIDL stockt sein Repertoire an Zubehör in Kürze auf. Alles zu den Highlights und besten Angeboten.

Wer ein Auto besitzt, trägt ebenso Verantwortung für die Mitfahrenden – schließlich sollte der Pkw abseits eines verkehrssicheren Zustandes auch einen gewissen Komfort bieten. Ein umfangreiches Sortiment an entsprechenden Produkten findet sich längst nicht nur in ausgewählten Fachgeschäften, respektive Online-Shops. Mittlerweile bieten auch Einzelhändler, die primär für Lebensmittel bekannt sind, gutes und preiswertes Equipment für das Auto an. Was LIDL in diesem Zusammenhang ab dem 18. Januar auf seiner Homepage anzubieten hat, folgt nachstehend.

Neuer Strom: Stationär und für unterwegs

Startschwierigkeiten sollte man – zumindest gedanklich – immer einplanen. Falls das Auto nicht mehr anspringen möchte, ist in den meisten Fällen eine leere Batterie verantwortlich. Bei LIDL sind nun gleich zwei Modelle im Angebot: Die mobil einsetzbare Powerbank UMAP 12000 C3 liefert bis zu 500 Ampere für sofortige Starthilfe. Im USB-Modus stehen bis zu 7000 mAh für Smartphones und Co. bereit, außerdem besitzt das Gadget eine praktische Taschenlampe. Das etwas kleinere, stationäre Ladegerät ULGD 5.0 D2 kommt sogar auf 120000 mAh (Ladestrom: ca. 5 A) und ist zudem um einiges billiger. Das intelligente und vollautomatische Ladegerät bietet vier Modi, die bequem ausgewählt und über das LED-Display überwacht werden können.

Damit Elektrofahrzeuge betrieben werden können, müssen diese natürlich per Ladestation versorgt werden. Die von der Dekra geprüfte Ultimate Speed Wallbox USWB 11 A1 stellt maximal 11 kW bereit und kann in wenigen Schritten von einer Fachkraft in der Garage oder auch im Außenbereich (Carport, Hauswand etc.) angebracht werden. Eine Ladung des Autos ist sowohl per Hausstrom als auch Solarenergie möglich.

Wichtige Information: Wallboxen bis 11 kW müssen zwingend bei dem ortsansässigen Netzbetreiber angemeldet werden. Außerdem empfiehlt es sich vorab darauf zu schauen, welche maximale Ladeleistung das eigene Fahrzeug hat. Kann das Auto beispielsweise weniger als 11 kW Strom aufnehmen, wird es entsprechend langsamer aufgeladen.

Für Komfort & Pflege: Autozubehör bei LIDL

Ein von innen und außen gepflegtes Auto sieht nicht nur schöner aus, sondern sorgt für mehr Wohlfühlatmosphäre und einen höheren Wiederverkaufswert. Mit der Autovollgarage von Ultimate Speed wird das Fahrzeug vor Witterungen geschützt, wodurch auch das Risiko vereister Scheiben im Winter minimiert wird.

Für den Innenraum hat der Discounter in wenigen Tagen warme Lammfell-Sitzbezüge im Sale, die durch ein rutschfestes Automatten-Set ergänzt werden können.

Zu wenig Luftdruck in den Reifen erhöht Verbrauch und Reifenverschleiß. In der Not springt die Druckluftpumpe PKZ 180 C5 ein: Mit 1100 W Leistung und einem Betriebsdruck von maximal 8 bar kann sie sämtliche Gegenstände in wenigen Sekunden wieder funktionsfähig machen.

Safety First: Produkte für verantwortungsvolle Fahrten

Sitze für Kleinkinder brauchen im Auto besonderen Halt. Mit der Maxi-Cosi Babyschale Citi können Säuglinge bis etwa 12 Monate per 3-Punkt-Hosenträger-Gurtsystem und Seitenaufprallschutz sicher transportiert werden.

Bei einem Unfall ist äußerste Vorsicht geboten. Dazu gehört auch eine gute Ausleuchtung der Unfallstelle. Das Kfz-Magnet-Warnlicht Road Flare Signal TA20 von Osram kann einfach auf dem Fahrzeugdach angebracht werden und sorgt für gute Sichtbarkeit für andere Verkehrsteilnehmer:innen.