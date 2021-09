Die Automobilhersteller machen es uns seit Jahr und Tag vor: Ein Facelift bringt neuen Schwung ins Modellportfolio. Und genau das haben wir uns in diesem Jahr für die Auto Trophy 2021 zum Vorbild genommen. Beim Vorentscheid im Juni konnten Sie unter 386 Modellen und Marken Ihre Favoriten wählen. Nach der Auszählung der Stimmen stehen nun in jeder Kategorie die Bestplatzierten in alphabetischer Reihenfolge zur Wahl. Pro Kategorie gibt es eine Gesamtwertung und eine Importwertung. Es kann also durchaus sein, dass ein Auto eines Importeurs sowohl in der Gesamt- als auch in der Importwertung nominiert ist. Stimmen Sie nun hier ab. Es lohnt sich: Wir verlosen einen 340 PS starken BMW i4 im Wert von rund 72.000 Euro. Der zweite Preis ist ein VW ID.4 GTX mit 299 PS im Wert von rund 60.000 Euro. Über den 269 PS starken Ford Mustang Mach-E im Wert von rund 50.000 Euro kann sich der dritte Sieger freuen. Stimmen Sie jetzt ab und wählen Sie Ihre Favoriten bei der Auto Trophy 2021. Wir wünschen viel Glück! >> Hier gehts zur Abstimmung