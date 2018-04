So haben diese Räder einfach viel zu wenig Reifen, um das Gewicht eines – beispielhaften – Ferrari La Ferrari abzufedern. Vom Komfort mal ganz zu schweigen!

Große Räder müssen sich immer wieder Kritik gefallen lassen, also warum aktuellen Autos nicht mal kleine Räder spendieren? Das hat sich wohl auch Photoshop-Künstler Mikhail Tataritskii gedacht.

Alufelgen XXL? Müsen nicht immer sein! In Zeiten, in denen bereits Serienautos mit 22-Zöllern zu haben sind, schwimmen diese Illustrationen gegen den Strom. So sehen moderne Autos mit Mini-Felgen aus!

Große Räder mögen vielleicht schick aussehen, müssen sich aber auch immer wieder Kritik gefallen lassen: Sie und die Reifen sind nicht nur teuer, sondern ziehen auch wie Magneten Schrammen und Macken durch Bordsteinkanten an. Warum also mal nicht dem Trend entgegen treten und modernen Autos besonders kleine Räder verpassen? Das hat sich wohl Photoshop-Künstler Mikhail Tataritskii gedacht und VW, BMW und Co. das minimalistische Prinzip angedeihen lassen. Wird großen Felgen oft vorgeworfen, unnötig viel Ballast mit sich herumzuschleppen (Stichwort: ungefederte Massen), haben aber auch Einkaufswagen-kleine Räder einige Nachteile.

Moderne Autos mit viel zu kleinen Rädern