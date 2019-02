Ein Nicken, ein Lächeln oder eine andere wilde Geste hinterm Steuer – Was in Deutschland als friedliches oder sogar feierliches Symbol gilt, hat im Ausland oft eine ganz andere Bedeutung. Wer eine Reise plant, sollte sich daher im Vorfeld informieren, damit er nicht in ein Fettnäpfchen tritt und - im schlimmsten Fall - andere Autofahrer oder die Polizei verärgert. Beispiele gefällig? Ein Symbol, das bei uns signalisiert, das alles okay ist, steht zum Beispiel in Mexiko für eine Einladung zum Sex. Die wichtigsten Gesten und ihre jeweiligen Bedeutungen haben wir daher für Euch im Video zusammengestellt.

