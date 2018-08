Schlimmes Unglück: Eine viel befahrene Autobahnbrücke der A 10 nahe Genua (Italien) ist am Dienstag, 14. August 2018, eingestürzt. Erste Schätzungen gehen von weit über 30 Toten aus!

In Italien ist es am Dienstag, 14. August 2018, in der Nähe von Genua, Italien, zu einem schweren Ünglück gekommen. Auf der Autobahn A 10 ist die Brücke Viadotto Polcevera – Standort: siehe unten in der Karte – teilweise eingestürzt. Laut Angaben der Feuerwehr seien zahlreiche Fahrzeuge mit in die Tiefe gerissen und zig Autos zwischen den Trümmerteilen eingequetscht worden sowie Lkw im Fluss Polvecera gelandet. Mindestens 30 Menschen kamen beim Brückeneinsturz ums Leben, wie der italienische Innenminister Matteo Salvini bestätigte. Die Zahl werde aber voraussichtlich noch steigen. Erste Bilder vom Unglücksort zeigen die Brücke inmitten von Rauchwolken. Laut Angaben der Nachrichtenagentur Ansa sollen zwei der drei Pfeiler und rund 200 Meter der Brücke aus mehr als 40 Metern Höhe abgesackt sein. Feuerwehr- und Rettungskräfte sind im Großaufgebot vor Ort. Die Gründe für den Einsturz der Brücke sind noch unklar. Als gegen 12 Uhr mittags sich das Unglück ereignete, hatte es ein schweres Unwetter gegeben.

News Längste Seebrücke der Welt: Hongkong-Macau 55 Kilometer lange Rekordbrücke

A10 bei Genua: Autobahnbrücke eingestürzt

Video Die höchste Brücke der Welt: Video Weltrekord für chinesische Brücke

Der Standort der Brücke Viadotto Polcevera: