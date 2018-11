Die Internationale Autmobilausstellung in Frankfurt präsentiert wieder einmal eine Vielzahl neuer Modelle. Vor zwei Jahren setzten die Hersteller ganz auf Elektro-Autos. Gibt es auch diesmal neue Trends?



>> AUTO ZEITUNG 20/2015: Alle Themen in der BildergalerieWenn das Messegelände in Frankfurt vom 17. bis 27. September seine Pforten öffnet, werden die Besucher eine Vielzahl von Neuheiten, doch keinen neuen Quantensprung beim Elektroauto erleben. Verkündete auf der vergangenen IAA-Messe Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA): "Die IAA zeigt, die E-Autos kommen jetzt auf die Straße", ist diesem Satz in Deutschland längst die Ernüchterung gefolgt. Sicher, nach wie vor werden auf der Messe Plug-in-Hybride vorgestellt, und Porsche wird nach Informationen aus gut unterrichteten Kreisen ein Elektro-Show-Car präsentieren, genauso wie Audi mit der Studie des Q6 oder Peugeot mit dem Fractal ...

Volker Koerdt (Auszug aus dem Editorial)

TITELGESCHICHTEN



NEUHEITEN

Bentley Bentayga

Rolls-Royce Dawn

Porsche 911 Facelift

Premieren von Bugatti, Ford, Kia, Renault und Co.

VW Tiguan

Neuheiten bis 2018 von Audi, BMW und Mercedes



Mercedes A-KlasseToyota MiraiSkoda Octavia RSMitsubishi OutlanderKia cee’d

VERGLEICHSTESTSMittelklasse-LimousinenBMW 750Li gegen Mercedes S 500 LangversionAudi Q5 und BMW X3 gegen Mercedes GLCMazda MX-5 vs. Ford Mustang CabrioGroßer City-SUV-Vergleichstest

SPECIALDer neue Audi A4 (Sonderheft)FASZINATIONAsto Martin GT12 und Lotus Evora 400Das Comeback von Borgward

Porsches Entwicklungschef Wolfgang HatzFormel EDTM: Spielchen spielen

