Auto Zeitung 12/2015: Heft-Vorschau

Mit dem VW Amarok in Albanien und Montenegro << Zum Aktuellen Heft

Ab Mittwoch, 20. Mai 2015, ist die neue AUTO ZEITUNG 12/2015 erhältlich. Was für Themen Sie diesmal erwarten, erfahren Sie in unserer aktuellen Heft-Vorschau

Immer neue SUV kommen auf den Markt. Die etablierten Premiummarken bauen ihr Modellprogramm aus, Skoda möchte mit einem neuen Modell in die Oberklasse, und sogar über ein Borgward SUV wird spekuliert.

Im Vergleich zu manchen Autos erscheint selbst die Formel 1 untermotorisiert. Und im Vergleich zur Formel 1 ist der La Ferrari geradezu preiswert: Der FXX K tritt mit 1050 PS an – und wir klären, wie gut der Italiener wirklich ist

AUTO ZEITUNG 12/2015: Die neue SUV-Elite

Die Kompaktklasse offeriert ein breit gefächertes Modellangebot. Je nach Bedarf und Budget bieten fast alle Marken ein passendes Auto an. Wir testen sechs moderne Diesel zwischen 110 und 128 PS

Die orangefarbenen Zierstreifen machen den Mercedes CLA 45 AMG Shooting Brake zu etwas ganz Besonderem. Die Ausnahmeerscheinung unter den Kompaktklasse-Sportlern geht brutal zur Sache

Nicht nur in der Höhe ist die Luft dünn, auch in der Klasse der Luxus-SUV. Dort drängt der neue Audi Q7 an die Spitze. Ein Vergleich mit dem Porsche Cayenne klärt, wie die Aussichten dafür stehen

Wie gut sind aktuelle Mittel zur Lederreinigung? In unserem ausführlichen Labor- und Praxistest mussten zehn Produkte ihr Potenzial beweisen

AUTO ZEITUNG