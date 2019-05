Bei diesen Auto-Ikonen aus Schrott könnte die Frage "Ist das Kunst oder kann das weg?" öfters gestellt werden. In diesem Fall war das, aus dem die Kunst besteht, bereits weg, nur um wieder von den Künstlern wieder aufgelesen und in Ikonen der Automobilgeschichte zusammengefügt zu werden: Fiat 500, Maserati GranTurismo, Mercedes 300 SL, Lamborghini Aventador und Bugatti Veyron wurden von polnischen Künstlern aus Schrott nachgebaut – im Maßstab 1:1! Mehr zum Thema: Aus Schrott mach Neu

