Unser Fazit

Über die Gründe der kolportierten Entscheidung, auf das ikonische Audi-Logo zu verzichten, kann nur spekuliert werden. Die vielleicht naheliegendste Interpretation: Die neuen Modelle entfernen sich zu stark von dem in Ingolstadt vorgesehenen und gewünschten Markenkern. Allerdings erfordert die Absatzsituation in China ein Umdenken bei der Produktstrategie. So könnten die neuen Audi-Modelle gänzlich von dem unterscheiden, was wir bisher von dem Autobauer kennen.