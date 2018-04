Die Ingolstädter schlagen mit dem Audi Q6 das Kapitel SUV-Coupé auf. Erstmals zeigten die Ingolstädter auf der IAA 2015, wie sie sich solch ein Designerstück vorstellen. Parallel entwickelt Audi das rein elektrische SUV namens e-tron quattro.

Man mag es eigentlich nicht mehr hören, aber es ist so: Der SUV-Markt boomt! In der Konsequenz arbeitet auch Audi an einem SUV-Coupé mit dem Namen Audi Q6. Schon die Studie namens e-tron quattro Concept, das Audi erstmals auf der IAA 2015 gezeigt hat, deutet das skulpturale Design an. Ein Zeichen, wie sehr Audi seinen Sprössling voll auf Angriff trimmt. Deutliche Anleihen nimmt der Q6 bei der Vorzeige-Studie prologue, zu erkennen an der muskulösen Schulterpartie und den kantigen Züge. Auch die versenkbaren Türgriffe kennen wir bereits von der Studie, sind allerdings nicht für das Serienmodell des Audi Q6 zu erwarten. Der Innenraum dürfte wie der frisch vorgestellte A8 mit nur wenig Knöpfen auskommen, Touchscreen-Displays mit haptischem Feedback und Sprachsteuerung bedeuten die Zukunft bei Audis Bedienlogik.

Erste Informationen zum Audi Q6

Mit rund 4,90 Metern und futuristischem Design positioniert sich der Audi Q6 selbstbewusst zwischen dem etwas kleineren, konventionelleren Q5 und dem Luxus-Schiff Q7. Schlummert im e-tron quattro Concept die Antriebstechnik vom R8 e-tron, der seines Zeichens 460 PS leistete und auf eine Reichweite von 450 Kilometern kam, wird der Q6 diese Werte nicht toppen können: Den rein elektrischen Antrieb übernimmt das wohl ähnlich designte, aber komplett eigenständige Modell namens e-tron quattro, der ab 2018 im Brüsseler Werk gefertigt wird. Der Audi Q6 wird hingegen von konventionellen Motoren angetrieben, möglicherweise aus dem Regal des Q5. Auch ein Plug-in-Hybrid scheint nicht ausgeschlossen. Wann das SUV-Coupé auf den Markt kommen wird, ist noch ungewiss.