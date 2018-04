Eckdaten Bauzeitraum seit 2016 Aufbauarten Coupé/Limousine Türen 2-4 Abmessungen (L/B/H) 4673-4733/1846 /1371-1386 Leergewicht 1390-2040 kg Antriebsarten Vorderrad/Allrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 6 Grundpreis ab 37.800 Euro

Der zweitürige Audi A5 (2016) kommt mit mehr Leistung, aufpoliertem Design und viel Gestaltungsspielraum. Zu haben ist das Coupé ab einem Preis von 37.800 Euro. Das ANCAP verleiht fünf Sterne im Crashtest!

Na also, es geht doch: Ingolstadt kann auch Emotionen. Mit dem neuen Audi A5 (2016), der zu einem Preis ab 37.800 Euro im Handel steht, beweisen die Ingolstädter, dass nach recht trockener Hausmannskost nun mal wieder etwas Leidenschaft miteinfließt. Schon die erste Generation des Mittelklasse-Coupés war ein Designerstück, mit dem jetzt präsentierten A5-Nachfolger wird das Audi A5 Coupé (2016) vollends zum Hingucker. Dementsprechend geht der neue A5 mit einem breiteren Grill, einer flacheren Haube, längerem Radstand und kürzeren Überhängen in Sachen Design den entscheidenden Schritt weiter, gegenüber seinem Vorgänger. Dazu kommt die sogenannte Tornado-Linie mit stärkerer Betonung der Radhäuser. Dank vieler Gadgets wie Audi connect, Matrix LED-Scheinwerfern, adaptive cruise control Stop&Go mit Stauassistent, Audi virtual cockpit und dem 3D Sound System von Bang & Olufsen wird der Premiumcharakter des Audi A5 (2016) noch unterstrichen.

Fahrbericht Neuer Audi A5 (2016): Erste Testfahrt Neuer A5 verführerisch wie cool

Erste Fahrt im Audi A5 (2016) im Video:

Audi A5 (2016) zum Preis ab 37.800 Euro

So eigenständig das Design des Audi A5 (2016) ist, so bekannt ist die Technik unter dem schnittigen Blechkleid. Die Motorpalette birgt keine Überraschungen, sondern übernimmt bereits bekannte Triebwerke aus dem A4. Zum Start gab es zunächst einen Benziner und zwei Diesel zu Auswahl. Der Benziner kommt mit Zweiliter-Hubraum und 252 PS, die Diesel als Zwei- oder Dreiliter-Maschine mit 190 beziehungsweise 218 PS. Mittlerweile hat Audi die Motoren des A5 (2016) noch ein wenig erweitert, sodass ein weiter Benziner mit 190 PS und ein neuer Top-Diesel mit 272 PS zur Wahl stehen. Unter dem Strich reduziert Audi für die mit Front- oder Allradantrieb sowie Schaltgetriebe, Doppelkupplung und Achtgang-Automatik kombinierten Triebwerke den Verbrauch um etwa 22 Prozent gegenüber dem Vorgänger, gibt den Motoren dafür aber bis zu 17 Prozent mehr Kraft. Im S-Modell kommt wieder ein aufgeladener V6-Motor zum Einsatz, dessen Leistung auf 354 PS klettert. Mit einem Sprintwert von 4,7 Sekunden will er den Pulsbeschleuniger spielen und ist doch nur ein leistungsstarker Lückenbüßer. Doch die wahre Spitze markiert natürlich erst der neue RS5.

Audi S5 Coupé (2016): Preis und Marktstart » zur Bildergalerie

A5 mit digitalem Cockpit

Um Spaß und Sportlichkeit zu betonen, hat Audi für den A5 (2016) eine neue, strammere Lenkung entwickelt und die Charakterregelung Drive Select in den Serienstand erhoben. Auch im gewachsenen Innenraum lassen die Ingolstädter sich nicht lumpen und bieten großen Spielraum, das noble Ambiente vom komplett animierten Cockpit über Matrix-Scheinwerfer und Online-Navigation bis zur Ambientebeleuchtung individuell zu gestalten. Das kann den Preis dann aber auch locker um fünfstellige Zahlen nach oben treiben.

Crashtest-Ergebnis Audi A5

Das ANCAP, das Partner-Programm zum Euro NCAP in Australien und Neuseeland, hat den neuen Audi A5 (2016) als Coupé und Sportback in Sachen Insassenschutz, Fußgängerschutz und Assistenzsysteme bereits in einem Crashtest getestet. Die Gesamtwertung, die sich an den gleichen Kriterien wie beim Euro NCAP Crashtest richtet, lautet fünf Sterne. Beim Schutz erwachsener Insassen erreicht der Audi A5 89 Prozent. Und 87 Prozent sind beim Schutz von Kindern abgedeckt. Verletzungen drohen allerdings bei Frontalcrashs. Beim Fußgängerschutz kommt dem A5 die aktive Motorhaube zugute, sodass ANCAP hier 75 Prozent vergibt. Auch in Sachen Assistenzsysteme schneidet der Audi A5 (2016) mit 75 Prozent vorbildlich ab. Neben der aktiven Motorhaube wird hier auch die Fußgängererkennung positiv hervorgehoben.