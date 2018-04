Audi A4 (B6)

Die zweite Baureihe des Audi A4 (B5) ist seit 2000 auf dem Markt und in drei Modellvarianten verfügbar.

Eckdaten Aufbauarten Limousine/Kombi Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) 4544–4586/1766–1781/1428–1453 Leistung von 75 bis 344 PS Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Leergewicht 1295–1895 kg Grundpreis ab 22.500 Euro

Die zweite Baureihe des Audi A4 (B5) ist seit 2000 auf dem Markt und auch ist eine dritte Modellvariante verfügbar. Neben Limousine und Kombi gibt es den A4 auch als Oben-Ohne-Modell. Der Mittelklassewagen wird mit unterschiedlichen Motorsierungen angeboten. Neu für dieses Modell ist vor allem der Reihenvierzylinder-Benziner mit zwei Liter Hubraum und 130 PS sowie der kräftigere Dreiliter-V6 mit 220 PS. Zusätzlich können sich Kunden auch für Dieselmotoren mit einem Hubraum zwischen 1,9 und 2,5 Litern und einer Leistung von 100 bis zu 179 PS entscheiden. Mit der stufenlosen Automatik Multitronic können Fahrzeuge kombiniert werden, die mit Frontantrieb fahren. Der Audi A4 (B5) mit Allradantrieb ist hingegen nur mit einer Fünfstufen-Wandlerautomatik Tiptronic koppelbar. Die S-Line-Modelle haben serienmäßig Allradantrieb. Für eine bessere Spurstabilität hat der neue A4 eine Doppelquerlenker-Hinterachse mit getrennten Federn und Dämpfern. Die Limousine startet mit Grundausstattung bei einem Preis von 22.500 Euro.

