England ist auch abseits des Brexit stets für Überraschungen gut: Wie das Video unten zeigt, vegetierte jahrelang ein Audi Ur-quattro samt charismatischem Fünfzylinder in einer Garage vor sich hin. Das Allrad-Coupé mit Turbomotor ist eine echte Ikone des Automobilbaus – umso bemerkenswerter ist der Fund. Warum der Audi Ur-quattro seit 1994 nicht mehr bewegt wurde und was ihn so einzigartig macht, erläutert das untere Video. Im Video oben zeigt sich ein moderner Fünfzylinder-Ahne des Ur-quattro, der Audi RS 3. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Classic Cars Fünfzylinder Audi quattro 20V: Classic Cars Eine Legende im Motorenbau

Audi Ur-quattro als Garagenfund im The Late Brake Show-Video:

