Holt der Audi TT RS zweiter Generation mit bis zu 360 PS (plus) aus seinem 2,5 Liter großen Fünfzylinder, ist ihm der Mercedes-AMG GT S mit 510 PS (vor der Modellpflege) klar überlegen. Nicht aber, wenn in der russischen Drag-Szene zwei Tuningboliden auf Steroiden gegeneinander antreten. Jeweils 900 PS stark, im Falle des TT RS sogar mit einer Leichtbaufront und einem massiven Heckspoiler, sieht die Geschichte doch schon ganz anders aus, oder? Wie das Drag Race der beiden Russenraketen ausgeht, zeigt das Video!

Audi TT RS gegen Mercedes-AMG GT S im Video: