Der Audi S7 Sportback von M&D Exclusive Cardesign zeigt, was "ultra breit" bedeuten kann. Der Tuner aus Dinslaken zimmert dem Schönling ein dickes Bodykit an die Kiemen!

Tuningschmiede M&D Exclusive Cardesign hat dem S7 Sportback ein Bodykit ans Blech genagelt, dass einem Hören und Sehen vergeht. Dieser Audi S7 Sportback ist breiter als so mancher Reggae-Fanatiker aus Jamaika! Prior-Design steuert das zugehörige PD700R Widebody bei, das die Experten von M&D Exclusive Cardesign schließlich dem S7 Sportback per Hand anpassten. Optisch dem RS 7 Sportback angelehnt, duckt sich der Audi S7 Sportback nun tief über die Grasnarbe, schaut finster in die Welt und schnaubt durch einen originalen RS-7-Wabengrill ein. Unter den dicken Backen nahmen in den verschiedenen Stufen der Umbauarbeiten verschiedenste Felgen von Forged Platz, ehe sich die Macher des Dinslakener Tuners für Forged R60 X-Concave entschieden haben. In Schwarz mit ebenfalls schwarzer Verschraubung füllen die 21-Zöller mit 265er Reifen die dicken Backen des S7 Sportback bestens aus.

