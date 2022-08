Dass es J.P. Kraemer, Inhaber der Tuningschmiede JP Performance, gerne bunt hat, haben bereits diverse Umbauten der jüngeren und älteren Vergangenheit bewiesen. Nun aber setzt der Dortmunder noch einen obendrauf und verwandelt seinen Audi RS 6 – der nach eigener Aussage nicht nur nie mehr weggehen, sondern eigentlich auch optisch so bleiben solle – in einen "Pornobomber". Die ersten Vorstellungen, die einem angesichts dieses Begriffs durch den Kopf schießen, kommen der Realität schon ziemlich nahe. Trotzdem ist und bleibt der folierte und mit nun hochglanzpolierten Felgen versehene Powerkombi ein optischer Schocker – sicherlich genau deshalb ist er auch Teil der Fortsetzung der Kultfilms "Manta, Manta", in dem J.P. Kraemer mit seinem bunt folierten Sidekick einen Gastauftritt hat. Video (unten) ab! P.S.: Oben stellen wir das Azubi-Einzelstück Audi RS 6 GTO Concept vor. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Audi RS 6 von JP Performance im Video:

