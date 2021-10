Der neue Audi RS 3 (2021) geht mit legendärem Fünfzylinder-Turbo, 400 PS und 500 Newtonmeter maximalem Drehmoment an den Start. Um die Kraft der kompakten Ingolstädter Speerspitze auf die Straße zu bringen, haben sich die Techniker:innen den Allradantrieb vorgenommen und ihn um einen Torque-Splitter an der Hinterachse erweitert. Ausgerüstet mit aktivem Hinterachsdifferenzial geht es so wahlweise maximal quer im "RS Torque Rear Mode" um die Kurve oder mit maximaler Traktion im "RS Performance Mode" über die Rennstrecke. Alle relevanten Informationen zum Audi RS 3 als Limousine und Sportback gibt es im Video! Mehr zum Thema: Audi RS 3 fährt Ring-Rekord

Fahrbericht Neuer Audi RS 3 (2021): Erste Testfahrt So fährt der neue RS 3