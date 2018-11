Stolz verkündet der Audi-Tuner auf seiner Homepage: "Designed in California, Developed in Germany". Was für ein ...

Der Audi R8 sieht schon von Haus aus knackig aus. Trotzdem sattelt Tuner PPI Speed Design beim Razor GTR Spyder noch einen drauf und spendierte der Flunder aus Ingolstadt ein irres Bodykit. Besonders außergewöhnlich sind die durchbrochenen Türen.

Dieser Audi R8, aufgemotzt mit zerfurchtem Breitbau-Kit und durchbrochenen Türen, gleicht einem Raumschiff aus ferner Zukunft. Verantwortlich für den Hingucker ist die Tuningschmiede PPI Speed Design mit Sitz im schwäbischen Waiblingen, die sich in ihrer Unternehmensgeschichte bereits intensiv mit dem Thema R8 auseinandergesetzt hat. Stolz verkündet der Audi-Tuner auf seiner Homepage: "Designed in California, developed in Germany". Was für ein krasses Design denn aus Kalifornien kommt, beweist der Razor Spyder GTR getaufte R8-Umbau in Stage IV nur zu eindrucksvoll. Überall sprießen Spoiler, klaffen Furchen und ragen Kanten aus der R8-Kulisse. Bei PPI Speed Design hat man sich nicht lumpen lassen. Die Karosserie besteht nahezu komplett aus Carbon, oben drauf gibt es ein einstellbares Fahrwerk und eine Performance-Bremsanlage. Das ebenfalls neues Auspuffsystem arbeitet eng mit dem optimierten V10-Motor zusammen. Mehr zum Thema: Preis Audi R8 GT3 LMS

Audi R8 von PPI Speed Design im Video:

Bis zu 800 PS im PPI Razor GTR