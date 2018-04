Die Ausstattung der Oberklasse-Limousine ist exklusiv, so verfügt der A8 über Zierleisten aus Holz in der Mittelkonsole und um die Armaturen herum.

Das Sondermodell erhält ein Navigationsgerät in der Mittelkonsole, ebenso Monitore an den Kopfstützen der Vordersitze für die Unterhaltung der hinteren Passagiere.

Eckdaten Aufbauarten Limousine Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) 5034-5164/1880/1420-1438 Leistung 150-420 PS Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Leergewicht 1460-1950 Grundpreis 40.700 Euro

Der Audi A8 (D2/4D) ist die erste Generation des Oberklassefahrzeugs und wird seit 1994 gebaut. Mit an Bord ist erstmals in Serie eine Aluminiumkarosserie sowie der Allradantrieb in dieser Klasse. Wir haben alle Informationen zu Preis und Motoren!

Mit dem Audi A8 (D2/4D) beginnt für den Ingolstädter Autobauer eine neue Ära. Mit der ersten Generation des Oberklassefahrzeugs setzt Audi neue Maßstäbe in Sachen Technik und Ausstattung. Die Basisausstattung des A8 ist ab einem Preis von knapp 40.700 Euro erhältlich. Für den A8 ist eine Version als Kombi nicht geplant, das Fahrzeug wird ausschließlich als Limousine mit Stufenheck angeboten. Als Basisantrieb verfügt das Stufenheckmodell über einen Sechszylinder-2,8-Liter-Benziner mit 174 PS und einem maximalen Drehmoment von 250 Newtonmetern. Die Limousine ist insgesamt mit 13 Benziner- und auch Dieselmotoren zu haben, Favorit ist der 4,2-Liter-Motor mit acht Zylindern. Im Rahmen der Modellpflege ab 1999 wird auch für ein Jahr lang eine Quattro-Variante mit einem Sechsliter-W12-Benziner (2001) gebaut, der 420 PS Leistung und ein Drehmoment von 550 Newtonmetern aufweist. Von der limitierten Edition werden nur 650 Einheiten gebaut. Spitzengeschwindigkeit des Sondermodells sind 250 Stundenkilometer, in 5,6 Sekunden beschleunigt es auf Tempo 100. Der Neupreis für dieses Topmodell startet bei 95.800 Euro. Bei den kleineren Benzinmotoren können Kunden zwischen Front- und Allradantrieb wählen. Außerdem verfügt der Audi A8 (D2/4D) über eine Viergang-Automatik oder wahlweise für die kleineren Motoren auch einen manuellen Schalter, ab 1997 erhält die Oberklasse eine Fünfgang-Automatik.

Fahraufnahmen des Audi A8/A8L (2017) im Video:

