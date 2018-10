Wer cool sein will, kommt zumindest in den USA um Forgiato-Felgen nicht mehr herum. Und wie immer in den USA: je größer, desto besser – wie das Beispiel dieses Audi A7 Sportback mit 24 Zoll großen Alufelgen zeigt. Ab Werk wird der A7 Sportback mit Felgen bis 21 Zoll ...

Dieser Audi A7 Sportback mit 24 Zoll großen Forgiato-Felgen liegt voll im Trend. Denn wer einen Blick auf die Website vom Felgenhersteller riskiert, sieht zig Stars wie will.i.am vor ihren Forgiato-gepimpten Karren posieren.

Wer cool sein will, kommt zumindest in den USA um Forgiato-Felgen nicht mehr herum. Und wie immer in den USA: je größer, desto besser – wie das Beispiel dieses Audi A7 Sportback mit 24 Zoll großen Alufelgen zeigt. Ab Werk wird der A7 Sportback mit Felgen bis 21 Zoll ausgeliefert. So gesehen stellen die 24 Zoll großen Forgiato-Felgen natürlich eine erhebliche Steigerung dar; zumindest bei der Coolness. In jeder anderen Hinsicht ließe sich über den Begriff "Steigerung" durchaus streiten. Das Thema Federungs- und Abrollkomfort hat sich mit dem niedrigen Reifenquerschnitt am Audi A7 Sportback jedenfalls gegessen. Zumal das Fahrwerk bretthart sein muss, da andernfalls jede Bodenwelle für eine Schleiforgie in den Radhäusern des A7 Sportback sorgte. Da sich über Sinn und Unsinn bei US-amerikanischen Tuningmoden vortrefflich und ausführlich diskutieren ließe, wollen wir die Sinnhaftigkeit hinten anstellen und die Bilder für sich sprechen lassen.

Audi A7 Sportback mit Felgen von Forgiato

Audi A7 Sportback mit Forgiato Wheels im Video: