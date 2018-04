Als Gebrauchtwagen wird der Audi A6 (C6) jetzt auch für Familien mit knappem Budget interessant. Ob sich der Kauf der dritten Generation lohnt, sagen wir hier.

Auf dem Gebrauchtwagenmarkt sind Autos vom Typ Audi A6 (C6) hierzulande häufig zu finden, was sich auch in relativ hohen Zulassungszahlen niederschlägt. Neben der Quantität ist bei Gebrauchtwagen-Angeboten meist auch die Qualität in Ordnung, wie der "TÜV-Report 2015" berichtet. Speziell mit zunehmendem Baujahr bis hin zum Produktionsende 2011 verbessert sich die Pannenbilanz von A6, S6 und RS 6 stetig, wie der ADAC mitteilt. Als Schwachstellen des Audi A6 (C6) tun sich manchmal Fahrwerks-Komponenten wie Achsaufhängung, Federn und Dämpfer hervor. Gelegentlich haben manche Autos auch mit kleinen Roststellen an den Türunterkanten zu kämpfen, außerdem zeige sich die Automatik-Einheit "Multitronic" nicht immer von ihrer besten Seite. Insgesamt sei hervorzuheben, dass die Benziner-Varianten der Baureihe als weniger anfällig gelten, im Gegensatz zu ihren beliebteren Diesel-Pendants. So kam es bei den 2,0-Liter-TDI-Motoren zwischen 2006 und 2008 öfter zu Öldruckabfall und Motorschäden. Bis Baujahr 2009 kamen auch verstopfte Partikelfilter vor. Spätestens ab diesem Baujahr mussten Helfer der Pannendienste jedoch nur noch selten zum Einsatz ausrücken. 2008 wurde der Baureihe C6 ein Facelift verpasst, um sie an das aktuelle Lineup der Marke anzugleichen. Seitdem besitzt jede Ausführung von A6, S6 und RS 6 LED-Tagfahrlicht sowie eine Direkteinspritzung. Speziell bei Vertretern war und ist der Kombi Audi A6 Avant mit einem potenziellen Kofferraumvolumen von 1600 Litern beliebt, zudem gelten die Dieselmotoren als vergleichsweise verbrauchsarm. Negativ ist hier lediglich die Parkplatzsuche in der Stadt hervorzuheben, aufgrund eine Fahrzeuglänge von fast fünf Metern.

Gebrauchtwagen Audi A6 (C6) kaufen