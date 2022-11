Eine Gruppe von Klimaaktivist:innen hat in Italien ein Kunstwerk von Andy Warhol mit acht Kilo Mehl beworfen. Es handelt sich um das vom Künstler bemalte Art Car BMW M1 von 1979, das in Mailand ausgestellt worden ist. Das Ausmaß der vandalistischen Aktion ist unten in den Twitter-Posts von Ultima Generazione zu sehen. Das Video oben zeigt den BMW iX Flow mit E Ink, der automatisch seine Farbe wechseln kann. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Aktion von Ultima Generazione im Twitter-Post:

