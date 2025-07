Absina Wallboxen: Angebote zum Amazon Prime Day 2025

Mobile Wallboxen verwandeln jede herkömmliche Starkstrom-Steckdose in eine mittelschnelle Ladesäule. Zuhause, an der Arbeitsstelle oder unterwegs. Im Gegensatz zu fest installierten Wallboxen fallen dabei keine zusätzlichen Montagekosten an. Noch dazu sind die reisefreudigen Lademeister bei Absina zurzeit besonders günstig zu haben.

Amazon Prime Day 2025: Als Prime-Mitglied sparen

Vom 8. bis zum 11. Juli findet der Amazon Prime Day 2025 statt und lockt wieder mit unzähligen Angeboten aus allen Bereichen – darunter auch Autozubehör. Hier alle Angebote zum Amazon Prime Day 2025 entdecken!

32 % reduziert: Absina Mobile Wallbox 16A

Für eine mobile Wallbox ist dieses Modell von Absina nicht nur außerordentlich gut ausgestattet, sondern zum Prime Day auch wirklich günstig zu haben. Für 255 Euro bringt die Absina-Wallbox eine Nutzerverwaltung mit Identifikation per RFID-Chip und eine App-Steuerung mit. Drei RFID-Karten zählen zum Lieferumfang. Geladen wird dreiphasig mit bis zu 11 kW Leistung, nachdem die weiße Box einfach an eine herkömmliche 16A-CEE-Steckdose gestöpselt wurde. Installationskosten: 0,0 Euro!



27 % billiger: Absina Mobiles Ladekabel 16A

Wer auf Nutzerverwaltung und App-Steuerung verzichten kann, aber den Wert eines integrierten Kabels mit über sechs Metern Länge zu schätzen weiß, dürfte mit dem Absina Ladekabel glücklich werden. Zum identischen Preis liefert es die gleiche Ladeleistung von bis zu 11 kW (bei 16A), lässt sich bei Bedarf aber auch auf sechs Ampère herunterregeln. Zudem kann die Startzeit eingestellt werden. Auch eine Transporttasche zählt zum Lieferumfang.