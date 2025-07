OBD2-Diagnosegeräte von Topdon: Angebote am Amazon Prime Day 2025

Vom 8. bis zum 11. Juli findet der Amazon Prime Day 2025 statt und lockt wieder mit unzähligen Angeboten aus allen Bereichen – darunter auch Autozubehör. Wir haben uns nach den besten Schnäppchen rund um OBD2-Diagnosegeräten von Topdon umgesehen und sie hier zum Nachshoppen gesammelt!

Prime Day: 36 Prozent auf Topdon-Diagnosegeräte

Mit einem Rabatt von 36 Prozent ist der Topdon Topscan-Dongle für die OBD2-Schnittstelle. Hierbei handelt es sich nicht um den klassischen Scanner mit Bildschirm und Kabel, sondern einen kompakten Stecker, der die Ergebnisse per Bluetooth an ein Smartphone überträgt. Alles, was es zur Diagnose dann braucht, ist eine App (Topguru bei IOS, TopScan bei Android) – und eine Abogebühr von knapp 43 Euro pro Jahr, die erstmalig ein Jahr ab Kauf fällig wird.



Ohne Abo-Modell kommt das etwas teurere, kabelgebundene Topdon AD500 aus. Mit 33 Prozent Prime-Day-Rabatt ist es aber ebenfalls stark im Preis reduziert. Das Gerät bietet vier Diagnosefunktionen (ABS, SRS, Motor und Getriebe) sowie sechs Servicefunktionen (Öl, BMS, SAS, DPF, TPMS und Drosselklappen) an, Lifetime-Upgrades gibt es kostenfrei dazu.



Und noch ein Dongle: Mit 29 Prozent Rabatt für Amazon-Prime-Mitglieder lockt auch der Topdon Carpal-A. Im Vergleich zum Topscan bietet der Carpal allerdings weniger Funktionen – etwa nur sechs anstelle von acht Reset-Möglichkeiten –, kostet dafür aber sowohl beim Kauf als auch beim Nutzer-Abo weniger.



Beim Topdon Artidiag Pro handelt es sich eher um ein teures Profi-Gerät als ein kleines Diagnosetool für den Heimgebrauch. Amazon senkt zum Prime Day dennoch den Preis um 20 Prozent – was in einem Rabatt von glatten 100 Euro resultiert. Das Gerät bietet laut Hersteller über 35 Diagnosefunktionen und gelangt tiefer in die Fahrzeugelektronik, als es die günstigeren Geräte von Topdon können. Das lässt sich der Hersteller aber auch nach dem Kauf bezahlen: Kostenfreie Updates gibt es nur zwei Jahre lang, danach werden sie kostenpflichtig.



