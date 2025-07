Amazon Prime Day 2025: Als Prime-Mitglied sparen

Vom 8. bis zum 11. Juli findet der Amazon Prime Day 2025 statt und lockt wieder mit unzähligen Angeboten aus allen Bereichen – darunter auch Autozubehör und Campingaccessoires. Hier alle Angebote zum Amazon Prime Day 2025 entdecken!

Klimaanlagen für Wohnwagen: Angebote am Amazon Prime Day 2025

Nicht jeder Wohnwagen hat eine eingebaute Klimaanlage. Deshalb kann es in den rollenden vier Wänden schnell unangenehm heiß werden. Für frische, trockene Luft im Wohnwagen gibt es Klimaanlagen, die zugleich mobil und kompakt sind. Einfach an das Stromnetz anschließen, Abwärmeschlauch nach außen verlegen und anschalten – schon wird es spürbar kühler. Noch dazu sind die Frischeboxen vielseitig einsetzbar: Außer im Wohnwagen kann man sie auch im Wohnmobil oder gar in einem Zelt nutzen, manche sogar im Batteriebetrieb. Wir stellen Angebote vor, mit denen man am Amazon Prime Day 2025 ganz cool bis zu 150 Euro sparen kann.

Bougerv Mobile Klimaanlage für Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt

Mit ihrem massiven Tragegriff sieht die mobile Klimaanlage von Bougerv aus wie ein Werkzeugkasten. Dabei spendet die kabelgebundene Black Box auf Knopfdruck Frische und trocknet tropisch feuchte Luft. Mit ihrem kompakten Format und dem Gewicht von 15,5 kg eignet sie sich sowohl für den Wohnwagen, Wohnmobile als auch für Zelte. Dank des leisen Schlafmodus‘ kann sie zudem nachts permanent laufen. Bedient wird sie direkt via Tasten, per Fernbedienung oder Smartphone-App. Zurzeit anstatt für 500 bereits für 360 Euro erhältlich!



Ecoflow Wave 3 Tragbare Klimaanlage für Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt

Serienmäßig ist die Ecoflow Wave 3 kabelgebunden und ans Bord- oder Stromnetz angewiesen. Gegen Aufpreis dockt der 15,6 kg schwere Klimakasten hingegen auch mit einer 1024 Wh großen Batterie an. Damit sollen bis zu acht Stunden Betriebszeit möglich sein – genug, um etwa eine Nacht fern jeder Steckdose zu überbrücken. Falls die besagte Nacht kühl ausfällt, kann die Ecoflow Wave 3 auch heizen statt kühlen, und das komfortabel appgesteuert. Ein weiteres Plus: Im Entfeuchtungsmodus fängt ein integrierter Tank Kondenswasser auf. Das Verlegen eines Ablaufschlauchs entfällt damit.



Brunner Polarys Twwinair Klimaanlage für Wohnwagen und Wohnmobil

Der Name Polarys verspricht wohliges Frösteln – das wäre fast schon zu viel des Guten beim Outdoor-Urlaub. Dabei punktet die Klimaanlage von Brunner mit einfacher Installation und bis zu 800 Watt Kühlleistung. Mit 22 kg Gewicht eignet sich die weiße Kiste allerdings eher für Wohnwagen und Wohnmobile als für Zelturlaube. Das kleine Display wird durch eine App ergänzt, mit der man die Brunner Polarys Twwinair auch fernbedienen kann. Nachtmodus, Temperatur und Gebläsestärke lassen sich so bequem überwachen und nach Geschmack variieren.