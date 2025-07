Klimaanlage für Wohnwagen: Angebote am Amazon Prime Day 2025

Vom 8. bis zum 11. Juli findet der Amazon Prime Day 2025 statt und lockt wieder mit unzähligen Angeboten aus allen Bereichen – darunter auch Klimaanlagen für Wohnwagen, Camper oder Auto wie die Ecoflow WAVE 3 .

Übrigens: Die Prime-Day-Angebote gelten exklusiv für Prime-Kund:innen. Noch kein Mitglied? Dann hier direkt ein Amazon-Prime-Abo abschließen und mitsparen – die ersten 30 Tage sind sogar gratis. Mitglieder profitieren von kostenfreiem Premium-Versand und erhalten Zugriff auf Millionen von Videos und Songs zum Streamen.

Ecoflow: Klimaanlage am Prime Day 355 Euro billiger

Eine Klimaanlage im Auto oder Wohnmobil kann an heißen Sommertagen den entscheidenden Unterschied machen – sei es auf dem Campingplatz, beim Festival oder während längerer Roadtrips. Die EcoFlow WAVE 3 richtet sich gezielt an mobile Nutzer:innen, die auch abseits fester Stromquellen nicht auf Komfort verzichten wollen. Das System bietet 1800 W Kühlleistung (6100 BTU) sowie 2000 W Heizleistung (6800 BTU) und schafft es laut Hersteller, die Innenraumtemperatur in nur 15 min um bis zu acht Grad zu senken.

Besonders praktisch: Die im Set enthaltene LFP-Zusatzbatterie mit 1159 Wh ermöglicht einen kabellosen Betrieb von bis zu 8 Stunden. Damit eignet sich die mobile Klimaanlage auch für Stellplätze ohne Stromanschluss oder für längere Aufenthalte abseits der Zivilisation. Ein integrierter Automatikmodus, ein leiser Nachtbetrieb (44 dB) sowie die App-Steuerung für Echtzeitüberwachung und präzise Temperatureinstellung sorgen zusätzlich für hohen Bedienkomfort.

EcoFlow verspricht darüber hinaus eine nachhaltigere Klimatisierungslösung: Durch den Einsatz des modernen R290-Kältemittels soll die Anlage über zehn Jahre hinweg bis zu 2040 kg CO₂-Emissionen einsparen – was laut Hersteller der Pflanzung von 130 Bäumen entspreche. Die WAVE 3 ist 37 Prozent energieeffizienter als der EU-Standard, arbeitet netzunabhängig auch via Solarstrom und ist zum Amazon Prime Day 2025 mit einem Rabatt von 25 Prozent erhältlich.

