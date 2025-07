Cybex-Kindersitze: Angebote am Amazon Prime Day 2025

Vom 8. bis zum 11. Juli findet der Amazon Prime Day 2025 statt und lockt wieder mit unzähligen Angeboten aus allen Bereichen – darunter auch Autozubehör. Wir haben uns nach den besten Schnäppchen rund um Kindersitze der Marke Cybex umgesehen und sie hier zum Nachshoppen gesammelt!

Cybex-Kindersitze (100 - 150 cm): Bis zu 40 Prozent sparen

Wenn es um Sicherheit geht, vertrauen viele auf bekannte Marken. Das gilt insbesondere bei Kindersitzen! Am Prime Day kann daher auch bei großen Namen wie Cybex das ein oder andere Schnäppchen geschossen werden. Das größte Sparpotenzial unter allen Cybex-Kindersitzen hat der Silver Solution B2 i-Fix, der für Kinder ab etwa drei Jahren bis zum Ende der Kindersitzpflicht mit zwölf Jahren geeignet ist. 40 Prozent Rabatt gewährt der Versandriese auf den Kindersitz – eine Ersparnis von knapp 53 Euro für den Sitz, der sowohl mit als auch ohne Isofix genutzt werden kann!



Auch mit dem Cybex Gold Solution S2 i-Fix lässt sich am Prime Day sparen: 29 Prozent Rabatt gibt es exklusiv für Amazon-Prime-Kund:innen! Die Altersgruppe ist ebenfalls mit drei bis zwölf Jahren angegeben – "Gold" bezeichnet bei Cybex übrigens die Nachfolgermodelle auf die "Silver"-Modelle.



Mit knapp 55 Euro Ersparnis ist der Cybex Gold Solution G2 Plus einer der Angebote mit dem höchsten Preisnachlass unter den Kindersitzen von Cybex – in Prozenten ausgedrückt sind es immerhin 24. Den G2 Plus zeichnen unter anderem integrierte Lüftungsöffnungen an den Seiten, Tragegriffe und eine umklappbare Rückenlehne zum leichteren Transport aus.



Ein weiterer Kindersitz für Kinder zwischen 100 und 150 cm mit Prime-Day-Rabatt ist der CBX by CYBEX Solution X i-Fix. Auf diesen bereits ohne Rabatt recht günstigen Autositz winken nochmals 23 Prozent Rabatt.



Cybex-Babyschalen: Am Prime Day bis zu 37 Prozent günstiger

Wer für die kleinsten Mitreisenden im Auto nach einer passenden Babyschale sucht, wird am Prime Day 2025 ebenfalls fündig, etwa mit der Cybex Gold Cloud G i-Size – inklusive Neugeboreneneinlage. 37 Prozent Rabatt gewährt Amazon Prime-Mitgliedern! Zum sicheren Einbau empfiehlt der Hersteller jedoch zusätzlich die Isofix-Station Cybex Base G, die separat erworben werden muss.



Der Cybex Gold Cloud i-Size Plus erweitert die Ausstattung des "normalen" Cloud G i-Size um einen atmungsaktiveren Mesh-Stoff, der die Luftzirkulation im Sitz nochmals verbessern soll – dafür aber den Preis leicht anhebt. Am Prime Day ist er um 17 Prozent heruntergesetzt, das beim hohen Normalpreis immerhin eine Ersparnis von genau 86 bedeutet. Die Isofix-Basis muss allerdings auch bei diesem Angebot zusätzlich erworben werden.



Bereits mit einer passenden Isofix-Base wird dagegen der Cybex Sirona Gi i-Size Plus ausgeliefert. Auf diesen gibt es am Amazon Prime Day bis zu 25 Prozent Rabatt, was einer Ersparnis von satten 102 Euro entspricht! Der Sitz ist für Kinder ab 61 cm Körpergröße, beziehungsweise dem dritten Lebensmonat geeignet. Eine optionale Neugeboreneneinlage macht den Sitz aber auch ab Geburt einsetzbar.