Autobatterie-Ladegeräte: Angebote am Amazon Prime Day 2025

Vom 8. bis zum 11. Juli findet der Amazon Prime Day 2025 statt und lockt wieder mit unzähligen Angeboten aus allen Bereichen – darunter auch Autozubehör. Wir haben uns nach den besten Schnäppchen rund um Autobatterie-Ladegeräte umgesehen und sie hier zum Nachshoppen gesammelt!

Autobatterie-Ladegeräte am Prime Day: Bis zu 64 Euro sparen

Sommerzeit ist Reisezeit – und wer mit dem Auto in den Urlaub startet, sollte auf eine zuverlässige Bordelektrik achten. Denn gerade bei selten genutzten Fahrzeugen oder längeren Standzeiten steigt das Risiko einer entladenen Starterbatterie. Die Lösung: ein gutes Batterieladegerät. Amazon bietet zum Prime Day 2025 gleich mehrere Modelle mit hoher Ladeleistung und praktischen Zusatzfunktionen deutlich günstiger an – mit einem Sparpotenzial von bis zu 64 Euro.

CTEK CS ONE

Den Anfang macht eines der laut Hersteller modernsten Ladegeräte am Markt: Das Ctek CS One, das im Rahmen des Amazon Prime Day 2025 mit 64 Euro beziehungsweise 34 Prozent Rabatt erhältlich ist. Nach Angaben von CTEK basiert das Modell auf einer adaptiven Ladetechnologie (APTO), die automatisch erkennt, welchen Batterietyp es lädt – unabhängig von Größe, Zustand oder Technologie (Blei-Säure oder Lithium/LiFePO). Besonders anwenderfreundlich: Das CS One soll keine Tasten oder Modi benötigen. Der Anschluss an die Batterie genügt – die polaritätsfreien, funkengeschützten Klemmen erkennen Plus- und Minuspol automatisch. Eine integrierte Countdown-Anzeige zeigt an, wann die Batterie wieder startbereit bzw. vollständig geladen ist. Zusätzliche Funktionen wie RECOND, WAKE UP oder SUPPLY lassen sich nach Angaben des Herstellers über die Bluetooth-fähige CTEK-App freischalten.

CTEK MXS 5.0

Das Ctek MXS 5.0 zählt zu den bewährten Allroundern unter den Ladegeräten für 12-V-Batterien – aktuell am Prime Day mit 30 Prozent Rabatt erhältlich. Der integrierte RECOND-Modus soll tiefentladene Batterien wiederherstellen können, während ein spezieller AGM-Modus die Ladezeit verkürzt und die Lebensdauer verbessert. Funktionen wie die automatische Temperaturkompensation, eine Entsulfatierungsroutine sowie die Float/Pulse-Erhaltungsladung machen das Modell besonders geeignet für die langfristige Batteriewartung – bei gleichzeitiger Sicherheit für Bordelektronik und Steuergeräte.

Bosch C40-Li

Das Bosch C40-Li ist laut Hersteller ein universell einsetzbares Batterieladegerät für 6 V- und 12 V-Blei-Säure- sowie 12 V-Lithium-Batterien und bietet mit 5 A Ladestrom eine höhere Leistung als Standardgeräte. Ein integrierter Mikroprozessor soll für kurze Ladezeiten sorgen, während Funktionen wie Erhaltungsladung, Regeneration und Aufwecken tiefentladener Batterien die Batterielebensdauer verlängern können. Das Gerät ist nach IP65 gegen Staub und Spritzwasser geschützt und am Amazon Prime Day mit 30 Prozent Rabatt erhältlich.

Noco Boost Genius1

Das Noco Genius1 ist ein kompaktes All-in-One-Ladegerät für 6 V- und 12 V-Blei-Säure- sowie LiFePO-Batterien, das gleichzeitig laden, pflegen, entschwefeln und erhalten soll. Ein integrierter Temperatursensor passt die Ladespannung automatisch an die Umgebung an, während der sogenannte Force-Modus auch tiefentladene Batterien manuell wiederbeleben können soll. Das Gerät ist am Prime Day mit 20 Prozent Rabatt erhältlich.