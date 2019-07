So sichern Sie sich die besten Angebote am Amazon Prime Day

Der Amazon Prime Day ist da! Nur am 15.7. und 16.7.2019 kannst du dir von Laptops über den Amazon Echo bis hin zu Produkten rund ums Auto die besten Angebote sichern. Wir haben die besten Deals herausgesucht und erklären dir, wie es funktioniert.

Der Amazon Prime Day ist da! Nur heute und morgen, am 15. und 16. Juli, bekommst du auf Amazon super Deals in allen Kategorien. Wir zeigen dir die besten Schnäppchen - egal ob Laptops, Gartengeräte oder Grillwagen - und erklären dir, wie es funktioniert.

Amazon Prime Day: Die Autozeitung-Empfehlungen

Garmin Edge Explore Fahrradcomputer (159,99 statt 249,99€)

Garmin Drive 52 EU Navi (109,99 statt 179,99€)

Arlo Solarladegerät (64,99 statt 99,99€)

Medisana MCH Massagesitzauflage fürs Autp (19,99 statt 69,95€)

Meguiar's Wash & Wax Autoshampoo (11,52 statt 19,90€)

Amazon Prime Day: Amazon Devices

Echo Show (179,99 statt 229,99€)

Fire TV Stick (19,99 statt 39,99€)

Fire 8 Tablet (59,99 statt 89,99€)

Fire 8 Kids Edition (84,99 statt 124,99€)

Ring Video Doorbell 2 (139,00 statt 199,00€)

Der neue Echo Show 5 (59,99 statt 89,99€)

Echo Plus (99,99 statt 149,99€)

Kindle Paperwhite (69,99 statt 119,99€)

Amazon Prime Day: Die besten Deals rund ums Auto

Sonax Xtreme Felgenreiniger (13,90€ statt 16,38€)

Dashcam Full HD Autokamera (32,89 statt 46,99€)

TomTom GO 6200 Pkw-Navigationssystem (239,00 statt 379,00€)

Oasser Digitaler Reifendruckmesser (20,99 statt 29,99€)

Maxi-Cosi Priori Kindersitz (82,59 statt 189,90€)

Amazon Prime Day: Die besten Haushalts-Deals

Bosch Styline Küchenmaschine (199,99 statt 349,00€)

Tefal Jamie Oliver Pfanne (29,89 statt 99,99€)

Bosch Akkuschrauber IXO (25,99 statt 54,99€)

Bosch Rasenmäher Indego S+ 350 (579,99 statt 1.098,99€)

Tepro Grillwagen Toronto (67,99 statt 169,00€)

Amazon Prime Day: Die besten Elektronik-Deals

Beats by Dr. Dre Solo3 Wireless-Kopfhörer (139,00 statt 169,99€)

Battlefield V für PlayStation 4 (18,97 statt 32,50€)

Apple iPhone 8 256 GB (599,99 statt 849,00€)

Microsoft Surface Pro 6 Tablet (729,00 statt 1.049,00€)

Denon AVRX2400H 7.2 Surround AV-Receiver (309,00 statt 699,00€)

Amazon Prime Day: Die besten Sport- und Outdoor-Deals

Itshiny Sporttasche (27,99 statt 34,99€)

Under Armour Herren Shorts (18,94 statt 33,11€)

Coleman Zelt Coastline (90,99 statt 159,99€)

Sevylor SVL Adventure KIT (243,99 statt 359,99€)

Willful Fitness Armband (26,90 statt 40,69€)

Ob Fernseher und Unterhaltungselektronik, Smart-Home-Geräte, Computer- oder Videospiele – selbstverständlich gibt es am Prime Day 2019 alles, was das Home Entertainment schöner macht, zu absoluten Tiefpreisen. Und nicht nur das: Selbstverständlich umfasst die Aktion unterschiedlichste Artikel des täglichen Bedarfs. Ob Küchen- und Haushaltsgeräte, Möbel, Lebensmittel, Fashion, Spielzeug oder Schulbedarf - viele Produkte sind 48 Stunden lang so günstig, dass es fast ein Frevel wäre, die Woche nicht mit einem ausgiebigen Einkaufsbummel online zu beginnen.

So funktioniert der Amazon Prime Day

Wie der Titel schon verrät, kannst du am Prime Day nur teilnehmen, wenn du Prime-Mitglied bist. Das Tolle ist: Du kannst dich aber für eine 30 Tage lange kostenlose Prime-Mitgliedschaft anmelden und den Service testen! Den kannst du natürlich jederzeit kündigen - oder, wenn du überzeugt bist, weiterhin von den Vorteilen profitieren. Mit Klick auf den Link geht es zur kostenlosen 30 Tage-Prime-Mitgliedschaft.

Amazon Prime: Die Vorteile der Mitgliedschaft

Eine Mitgliedschaft bei Prime kostet im Jahr rund 69 Euro – oder im Monat 7,99 Euro. Als Prime-Mitglied kommst du ohne Mehrkosten in den Genuss von „Prime Video“ mit zahlreichen Filmen, „Prime Music“ mit zwei Millionen Songs, Gratis-eBooks und -eZeitschriften per „Prime Reading“ und Gratis-Spielen per „Twitch Prime“.

Die Prime-Dienste von Amazon im Überblick

Prime Video

Prime Music

Prime Reading

Twitch Prime

Kostenloser Premiumversand (schneller und sicherer)

Amazon Pantry

Nutze jetzt deine Chance und melde dich für 30 Tage kostenlos bei Amazon Prime an!