Bald heißt es wieder: Schnäppchenalarm beim Amazon Prime Day 2022 im Juli! Wir verraten alle Informationen zum Datum und den aktuellen Deal-Angeboten für Autofahrer:innen.

Prime Day 2022: Sparen am Amazon-Tag

Der Amazon Prime Day gehört mittlerweile einfach dazu: An einem Tag im Jahr lockt Amazon mit unzähligen, großartigen Angeboten und Deals exklusiv für Amazon-Prime-Mitglieder. Auch beim Amazon Prime Day 2022 werden die Preise vieler Produkte wieder fallen. Auch Autobesitzer:innen kommen mit Zubehör und Pflegeprodukten auf ihre Kosten. Für Schnäppchenjäger:innen heißt es deshalb: Save the Date!

Wer an der Schnäppchenjagd teilnehmen möchte, benötigt nur eine Amazon-Prime-Mitgliedschaft. Das notwendige Abo kann bereits ab 7,99 Euro im Monat abgeschlossen werden und ist dabei monatlich kündbar. Für Neukund:innen ist das Abo zudem in den ersten 30 Tagen kostenfrei. Studierende und Azubis bekommen außerdem 50 Prozent Rabatt auf die Prime-Mitgliedschaft. Jedes Abo kommt mit denselben Vorteilen: Neben dem Gratis-Premiumversand dürften sich Mitglieder über eine große Auswahl an Filmen und Serien zum Streamen freuen, sowie Millionen von Songs ohne zusätzlich anfallende Kosten über Amazon Music hören.

Wann findet der Amazon Prime Day 2022 statt?

Der Amazon Prime Day 2022 findet im Juli statt. Ein genaues Datum hat der Versandhändler noch nicht bekannt gegeben, aber ausgehend von den Prime Days der vergangenen Jahre gibt es zwei sehr wahrscheinliche Termine: der 11. Juli oder der 18. Juli 2022. Wie gehabt dauert das Schnäppchen-Spektakel wieder zwei Tage lang. Somit hat jede:r die Chance, die Angebote für sich zu entdecken.

Angebote und Deals am Prime Day 2022

Am Prime Day 2022 erwarten wir erfahrungsgemäß wieder eine schier unzählige Anzahl an besonderen Angeboten. An zwei Tagen im Juli lockt Amazon wieder mit Tiefstpreisen für nahezu das gesamte Sortiment – egal ob Haushaltgeräte, Unterhaltungselektronik, Möbel, Lebensmittel, Fashion oder Spielzeug. Auch für Autofahrer:innen bietet Amazon für Prime-Mitglieder wieder den ein oder anderen Schnapper. Die Preise purzeln etwa für Hilfsmittel zur Autoaufbereitung oder technisches Zubehör wie Dashcams oder Head-up-Display-Nachrüstungen. Kurz gesagt, beim Prime Day wird jede:r fündig – und schont dabei gleichzeitig noch die Haushaltskasse.

Noch bleiben die Angebote zum Prime Day 2022 geheim. Sobald die ersten Schnäppchen bekannt sind, informieren wir über Blitzangebote und die besten Deals. Bis dahin lohnt es sich, auf die tagesaktuellen Amazon-Bestseller zu schauen, die nicht zuletzt wegen ihrer Tiefpreise auch jetzt schon sehr verlockend sind.

Die besten Angebote schon vor dem Prime Day 2022

Wer nicht bis zum Prime Day 2022 im Juli warten möchte, kann auf Amazon auch jetzt schon fündig werden. Denn auch außerhalb der Schnäppchen-Tage rund um Black Friday oder der Cyber Week bietet Amazon eine Vielzahl an Sonderangeboten in allen Bereichen. Eine Prime-Mitgliedschaft ist hier nicht notwendig – kann aber Vorteile bringen, wie etwa den kostenlosen Premiumversand.

