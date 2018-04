Tatsächlich dürfte die nächste Generation des B5 (2017) annähernd gleichzeitig in den Markt starten, also nicht vor Ende 2017.

Mit Hinterachslenkung, Wankstabilisierung und adaptiven Dämpfern holt der B5 das Mögliche aus seiner Basis heraus. Alpina-typisch halten sich auch die äußerlichen Änderungen in Grenzen.

Die 200er-Marke fällt nach gerade einmal 11,4 Sekunden. Und in der Spitze schafft der Alpina satte 330 km/h!

Wie der künftige M5 schickt auch der neue Alpina B5 (2017) seine Kraft an alle vier Räder und katapultiert sich in nur 3,5 Sekunden auf Tempo 100 ist.

Dass Alpina bereits am neuen 5er G30 schraubt, ist schon seit Längerem bekannt. Das endgültige Ergebnis des neuen Alpina B5 lässt sich aber erst seit kurzem bestaunen.

Eckdaten Bauzeitraum ab 2017 Aufbauarten Limousine/Kombi Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) 4956/1868/1466 mm Leergewicht 2015 kg Leistung 608 PS Antriebsarten Allrad Getriebearten Automatik Kraftstoffarten Benzin Abgasnorm Euro 6 Grundpreis 112.000 Euro

Die neueste Generation des Alpina B5 (2017) kommt mit einem doppelt aufgeladenen 4,4-Liter-V8. So leistet der neue 5er (G30) schlagartig satte 608 PS – allerdings auch zu einem satten Preis!

Seit März 2017 ist das endgültige Ergebnis des neuen Alpina B5 zu bestaunen, der auf der neuen G30-Generation basiert und beim Preis mindestens 112.000 Euro einfordert. Mit der Präsentation gibt es auch endlich erste offizielle Leistungsangaben für die Power-Limousine. Schon als der Prototyp des Alpina B5 (2017) über die Nordschleife fuhr, ließ sich der bollernde V8-Sound eines 4,4-Liter-Aggregats vernehmen. 608 PS lauern unter der Haube. Wie der künftige M5 schickt auch der neue Alpina B5 (2017) seine Kraft an alle vier Räder und katapultiert sich in nur 3,5 Sekunden auf Tempo 100 ist. Die 200er-Marke fällt nach gerade einmal 11,4 Sekunden. Und in der Spitze schafft der Alpina satte 330 km/h! Mit Hinterachslenkung, Wankstabilisierung und adaptiven Dämpfern holt der B5 das Mögliche aus seiner Basis heraus.

Messe Genfer Autosalon 2017: Alle Autos (Update) Die neuen Autos in Genf

Neuer BMW 5er (G30) im Video:

Preis: Alpina B5 (2017) ab 112.000 Euro

Alpina-typisch halten sich auch die äußerlichen Änderungen in Grenzen: Neben dem Frontspoiler, dem ebenso dezent gehaltenen Heckspoiler zeigt der Alpina B5 (2017) eine vierflutige Auspuffanlage, große Highperformance-Bremsen und die vielspeichigen Alufelgen. Optisch dürfte sich der Alpina B5 (2017) vom noch nicht gezeigten Diesel-Ableger D5 nicht unterscheiden. Dieser wird von einem mindestens 400 PS starken Reihensechszylinder mit gleich drei Turboladern angetrieben. Wer sich angesichts der Messe-Bilder schon freut, dass der Alpina B5 (2017) früher als der ebenso PS-gewaltige M5 erhältlich ist, der täuscht sich: Tatsächlich dürfte die nächste Generation des B5 (2017) annähernd gleichzeitig in den Markt starten, also nicht vor Ende 2017. Ein Preis von deutlich über 100.000 Euro wäre keine Überraschung. Hierfür erhält der Kunde des künftigen Alpina B5 (2017) aber auch edle Extras und eine nicht minder luxuriöse Lederausstattung.