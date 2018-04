Eckdaten Bauzeitraum seit 2013 Aufbauarten Limousine/Kombi Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) 4632/1811/1431 Leergewicht ab 1705 kg Leistung 440 PS Antriebsarten Hinterrad/Allrad Getriebearten Automatik Kraftstoffarten Benzin Abgasnorm Euro 6 Grundpreis 72.900 Euro

In Buchloe schenkt man dem 3er nochmal nach und schickt ihn nach dem Facelift als Alpina B3 S auf den Markt. Der Preis für das Performance-Modell liegt bei 72.900 Euro beziehungsweise 74.700 Euro (Touring).

Alpina spendiert dem B3 ein Facelift (2017) und hängt zur Feier des Performance-Zuwachses gleich noch ein "S" mit an die Modellbezeichnung. Zum Preis ab 72.900 Euro kann der Alpina B3 S geordert werden, Allrad kostet extra. Genauso wie der Anhang am Heck: Beim Touring starten die Preise bei 74.700 Euro für die aufgeputschte Variante. Dank der doppelten Zwangsbeatmung schraubt Alpina die Leistung des B3 S auf 440 PS – das sind 30 PS mehr als beim Vorgänger. Dazu entwickelt der Dreiliter-Reihensechser nach der Turbo-Kur und dem Einbau eines neuen Kühlsystems ein maximales Drehmoment von 660 Newtonmetern. Das reicht für Beschleunigungswerte des Alpina B3 S (2017) von Null auf 100 in nur 4,3 Sekunden – sowohl als Limousine als auch im Kombi-Format. Wer die knapp 2900 Euro zusätzlich in die Allrad-Version investiert, holt nochmal 0,3 Sekunden beim Sprint heraus. Der Lademeister verbessert sich damit um 0,2 Sekunden. Die Puste geht dem Alpina B3 S (2017) erst bei 306 km/h aus (Touring: 303 km/h).

Fakten zum BMW 3er im Video:

Preis des Alpina B3 S (2017) ab 72.900 Euro

Die Kraftübertragung des Alpina B3 S (2017) erfolgt über die angepasste Achtgangautomatik von ZF. Am Design des Alpina B3 S ändern die Schrauber aus Buchloe im Vergleich zum Vorgänger jedoch kaum etwas. Hier gibt es die gleichen Retuschen wie an den Basis-Modellen aus Bayern, dazu kommen die Frontschürze mit Alpina-Schriftzug sowie die vierflutige Akrapovic-Auspuffanlage. Für die Extraportion Sport sorgt das Alpina-Fahrwerk. Wie im Serien-3er haben Kunden auch beim B3 S die Option auf das Navigations- und Infotainmentsystem Connected Drive.