Das Schweizer Technik-Unternehmen ABB bringt die Terra 360 auf den Markt – laut eigenen Angaben die schnellste Ladesäule der Welt für E-Autos.



ABB ist weltweit einer der führenden Anbieter für Ladesäulen von E-Autos und bringt Ende 2021 die Terra 360 auf den Markt– angeblich die schnellste Ladesäule der Welt. Diese verfügt über eine maximale Ladeleistung von 360 kW. Damit ist ein durchschnittliches Elektroauto theoretisch in 15 Minuten vollständig aufgeladen. Drei Minuten dauert es mit der Highspeed-Ladesäule, um ein E-Auto für eine Reichweite von 100 Kilometern aufzuladen. Die DC-Ladesäule Terra 360 ist modular aufgebaut und mit einer dynamischen Energieverteilung dafür entwickelt, parallel bis zu vier Fahrzeuge aufzuladen. Nutzer:innen erhalten Informationen zum Ladezustand über das Display und entsprechende Lichtsignale der Ladesäule. Durch die vergleichsweise tief sitzenden Ladestecker sowie das fünf Meter lange Kabel mit Kabel-Rückzug-System können auch Rollstuhlfahrer:innen die Ladesäule unkompliziert verwenden. Optional verfügt die Ladesäule über einen 27-Zoll-Bildschirm, der Videos und Bildern wiedergibt. Ende 2021 soll die neue Ladesäule in Europa erhältlich sein, ab 2022 in den USA, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Damit ist ABB einer der wenigen Anbieter von Highspeed-Ladestationen mit einer Ladeleistung von 350 kW und mehr. Die Tesla Supercharger V3 ermöglicht aktuell das Laden mit maximal 250 kW. Der Ladenetzverbund Ionity möchte mit seiner geplanten Ladeinfrastruktur von über 400 Schnellladestationen in Deutschland, Norwegen und Österreich künftig eine Ladeleistung von bis zu 350 kW erzielen. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon Ratgeber Ladezeiten (E-Auto): Steckdose, Vergleich Das sind die Ladezeiten für E-Autos

Der Renault Megan E-Tech Electric im Video:

Besonders schnelle Ladesäule ABB Terra 360