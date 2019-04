Fifty Shades of Grey: Audi-Werbung mit fünf Autos

Was Audi mit einem prickelnden Erotikthriller zu tun hat? Erstmal nicht viel - bei "50 Shades of Grey" ist die Sache jedoch ein wenig anders gelagert: Wenn die Bestseller-Verfilmung im Februar 2015 in die Kinos kommt, werden nicht weniger als fünf Modelle der Ingolstädter zum Einsatz kommen. Im US-Trailer sind bereits die Modelle Audi R8 sowie der sportliche Hatchback Audi S7 zu sehen.

Laut der Premiumtochter von VW kommen überdies auch noch ein A3, ein Q7 sowie ein S8 zum Einsatz. Die Audi-Werbung ist kein Zufall: Schon in den erfolgreichen Büchern der Trilogie findet die Marke mehrmals Erwähnung, so sind die Hauptakteure Christian Grey und Anastasia Steele beide in Audi-Modellen unterwegs. Zu scharf für Deutschland? Während der R8 V10 Spyder des Hauptprotagonisten in der englischsprachigen Trailer-Version zu sehen ist, wurde er in der deutschen herausgeschnitten...

Fifty Shades of Grey: Englischer Trailer

Fifty Shades of Grey: Deutscher Trailer