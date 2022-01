Das beste 5W30 Motoröl im Vergleich

5W30-Öl ist ein beliebtes Motoröl für moderne Autos, da es sich an Temperaturschwankungen anpassen lässt und besonders gut ist, wenn es draußen kalt ist. Wenn Ihr Auto 5W30-Motoröl benötigt (Sie können dies im Handbuch Ihres Autos nachlesen), dann gibt es viele verschiedene Optionen, die alle mit unterschiedlichen Additiven ausgestattet sind, die Ihrem Motor auf eine bestimmte Weise helfen. Wir haben eine Liste zusammengestellt, die Ihnen bei der Auswahl des richtigen 5W30-Öls für den Motor Ihres Fahrzeugs helfen soll.

Was bedeutet 5W30-Motoröl?

Alle Motoröle sind mit einem Code versehen: eine Zahl, gefolgt von einem W, gefolgt von einer größeren Zahl (XWXX). In diesem Fall handelt es sich um 5W30. Dies hat mit der Viskosität des Öls zu tun. Die 5W steht dafür, wie schnell das Öl bei -17,8 Grad Celsius fließt. In diesem Fall ist das Öl bei dieser Temperatur schön dünnflüssig (ideal für Kaltstarts). Die Zahl hinter dem W gibt die Viskosität bei 100 Grad Celsius an, und je höher, desto besser. 5W30-Öl ist hervorragend bei niedrigen Temperaturen und gut bei höheren Temperaturen, also perfekt für die meisten modernen Motoren.

Halb- oder vollsynthetisch?

Moderne Motorenöle sind in der Regel entweder vollsynthetisch oder eine Mischung aus mineralischem und synthetischem Öl. Synthetisches Öl ist die beste Option für einen Motor, da es nach einem höheren Standard hergestellt werden kann. Allerdings ist es auch die teuerste Variante, da es in der Herstellung teurer ist.

Halbsynthetische Öle enthalten sowohl synthetische als auch mineralische Öle und sind eine preisgünstige Alternative. Sie haben immer noch eine bessere Raffinierung als rein natürliche Öle, was bedeutet, dass sie besser für Ihren Motor sind, aber nicht so viel kosten wie vollsynthetische Modelle.

Motoröle auf Mineralölbasis sind äußerst selten, da sie einfach nicht ausreichend raffiniert werden können, um in einem modernen Motor effektiv zu funktionieren.