Alle Fans der beliebten Kinder-Comedy-Kochshow können sich freuen: Am 2. November zeigt der Disney Channel ein ganz besonderes Special! Statt wie sonst üblich prominente Gäste zu bekochen, bekommen Kinder-Chefkoch Marwin und sein Assistent Roland in AN DIE TÖPFE, FERTIG, LECKER! – DAS BATTLE knallharte Konkurrenz von Starkoch Roland Trettl, bekannt aus TV-Kochshows wie „Kitchen Impossible“ mit Tim Mälzer, „The Taste“ oder „First Dates – ein Tisch für zwei“.

© Disney Channel / WMF



Doch damit nicht genug: Dieses Battle ist kein gewöhnliches Kochduell, denn für die besondere Würze sorgt Disney Moderator Benedikt Weber, der den Rivalen knifflige Aufgaben stellt und für die ein oder andere Überraschung sorgt! Unterstützt wird er dabei von Schauspielerin und Komikerin Joyce Ilg, die den Promikoch mit ihren frechen Ratschlägen ins Schwitzen bringt.

© Disney Channel

Das Primetime Special verbindet, was Groß und Klein an der außergewöhnlichen Kochshow so lieben: Eine große Portion Humor, viel Spaß beim Kochen und ein spannendes Battle um das leckerste Gericht. Ganz nebenbei gibt es natürlich innovative Rezepte und Kochideen, die sich zu Hause von der ganzen Familie, einfach nachkochen lassen.

AN DIE TÖPFE, FERTIG, LECKER! – DAS BATTLE läuft am 2. November um 20.15 Uhr im Disney Channel.

Für den perfekten Koch-Abend sorgt auch unser toller Gewinnspielpreis: Ihr könnt ein 5-teiliges Provence Plus Topfset von WMF gewinnen und eure größten Kochwünsche wahr werden lassen!