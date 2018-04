24h-Rennen werden von vielen Fans als Königdisziplin des Motorsports gesehen, denn auf der Langstrecke müssen die Rennwagen neben enormer Geschwindigkeit auch Ausdauer und Standfestigkeit beweisen. Egal ob in Le Mans, in Spa-Francorchamps oder am Nürburgring, die 24h-Rennen haben ihre ganze eigene Fan-Gemeinde und sind häufig bis kurz vor Schluss extrem spannend – und daher in ihrer Dramatik kaum zu überbieten. Auch in den USA sind 24h-Rennen wie der Klassiker in Daytona äußerst beliebt und stellen für alle Teilnehmer und ihre Fahrzeuge eine enorme Herausforderung dar.