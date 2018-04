In der 45. Auflage des 24h-Rennen 2017 am Nürburgring (25. bis 28. Mai) kämpfen rund 160 Teams um die Krone des Motorsports. Als eine der größten Motorsportveranstaltungen überhaupt, wird das 24h-Rennen seit 1970 auf der Nordschleife in der Eifel ausgetragen und zieht jedes Mal aufs Neue hunderttausende Motorsportfans an. Die Strecke des 24h-Rennen 2017 am Nürburgring führt wie jedes Jahr über die gut 25 Kilometer (exakt 25,378 km) lange Kombination aus Grand-Prix-Kurs und Nordschleife und wird Autos wie Fahrer an ihre Grenzen bringen. Erneut mischen beim 24h-Rennen auch TCR-Tourenwagen als eigene Klasse mit. Schon in den letzten Jahren war das 24h-Rennen extrem knapp und alles deutet auch beim 24h-Rennen 2017 auf einen besonders harten Wettbewerb hin.