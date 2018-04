... Innenraum werden die Anleihen an den alten Stil fortgeführt. Die Armaturentafel ist - wie schon beim historischen Cinquecento - in Wagenfarbe lackiert. "Anniversario"-Schriftzüge auf ...

Eckdaten Bauzeitraum seit 2007 Aufbauarten Kleinwagen Abmessungen (L/B/H) 3571/1627-1893/1488 Leistung 69 bis 105 PS Antriebsart Frontantrieb Abgasnorm Euro 6 Grundpreis ab 12.590 Euro Getriebearten

Beim Facelift für den 500 hat Fiat jedes unnötige Risiko vermieden, der künftig als Fiat New 500 (2015) angebotene Kult-Kleinwagen bleibt sich weitesgehend treu. 2017 gibt es zum 60. Geburtstag des Cinquecento ein Sondermodell namens "Anniversario".

2017 feiert der historische Fiat 500 den 60. Geburtstag – und die Italiener mit einem Sondermodell des aktuellen Fiat New 500 (2015). Zur Ausstattung des Fiat 500 "Anniversario" gehören dabei unter anderem die Zweifarben-Lackierung und spezifische 16-Zoll-Leichtmetallräder angelehnt an den Nuova Cinquecento von 1957. Auch Designdetails wie Chrom-Elemente auf der Motorhaube, verchromte Abdeckkappen der Außenspiegel, historische Fiat-Logos sowie das Styling der Leichtmetallräder sollen eine Hommage an das Automobil sein, das nicht nur in Italien eine ganze Generation motorisierte. Der Schriftzug "Anniversario" auf der Kofferraumhaube rundet die Optik des Fiat-500-Sondermodells ab, der als Limousine und als Cabriolet mit Stoffverdeck zur Wahl steht. Im Innenraum werden die Anleihen an den alten Stil fortgeführt. Die Armaturentafel ist - wie schon beim historischen Cinquecento - in Wagenfarbe lackiert. "Anniversario"-Schriftzüge auf den Fußmatten kennzeichnen das Sondermodell zusätzlich. Das Motorenangebot des neuen Fiat 500 Anniversario soll Benziner und Turbodiesel mit einer Leistungsspanne zwischen 69 PS und 105 PS umfassen.

Preis: Fiat 500 Facelift (2015) ab 12.250 Euro

Der im Sommer 2015 ins Rennen geschickte Fiat New 500 unterscheidet sich vom vorherigen Cinquecento selbst auf den zweiten Blick kaum. Wo andere nach immerhin schon acht Jahren ein ganz neues Modell auf die Räder stellen, gab es bei den Italienern deshalb nur ein Mini-Facelift und die größte Änderung verbarg sich im Namen. Denn was da zu Preisen ab 12.250 Euro für das geschlossene Modell und 14.750 Euro für das Cabrio im Sommer 2015 zu den Händlern rollte, wurde einfach als Fiat New 500 verkauft. Als Unterscheidungsmerkmal dienten von außen fast ausschließlich die Leuchten. Denn die haben vorne eine LED-Signatur fürs Tagfahrlicht und hinten eine dezent aufgefrischte Grafik, die als Kern der Rückleuchten noch einmal die Farbe des Blechs aufnimmt. Wenigstens ein bisschen größer waren die Änderungen im Innenraum.

Dezente Modellpflege für das Fiat 500 (2015)

Beim Fiat New 500 (2015) blieb es bei den bekannten Formen und Farben. Doch zumindest zog im Cockpit der neueste Stand der Technik ein: Im Zentralinstrument hinter dem Lenkrad gab es jetzt – wie bislang nur bei der amerikanischen Elektrovariante – einen großen farbigen Bildschirm und zwischen die Lüftergitter in der Mitte pflanzten die Italiener auf Wunsch den Touchscreen ihres neuen U-Connect-Navis, mit dem man auch Smartphones besser integrieren kann. Kurz danach allerdings war mit den Modifikationen auch schon wieder Schluss. Ähnlich tiefgreifend waren die Anpassungen unter der Haube. Nur weil die Triebwerke künftig die Euro-6-Norm erfüllen müssen, braucht man sie ja nicht gleich auszuwechseln oder ihr Setup zu verändern. Also gab es nach wie vor einen 1,2-Liter mit 69 PS im Basismodell und den 0,9-Liter-Zweizylinder mit 85 oder 105 PS. Etwas später kam der auch als Öko-Triebwerk mit einem vorzeigbaren CO2-Ausstoß von 89 g/km und dann brachte Fiat mit dem 95 PS starken Multijet-Motor auch wieder einen Diesel. Bekanntes Design, vertrautes Ambiente und bewährte Motoren: Bei so einer oberflächlichen Modellpflege ist Fiat wenigstens auch bei der Kostenrechnung konsequent – und verkauft den 500er einfach zum gleichen Preis wie bisher.

Im Crashtest zeigt der Fiat 500 Mängel

In Puncto Sicherheit bleibt auch der Fiat New 500 (2015) weiterhin mangelhaft: Nach der Absolvierung des jüngsten Crashtest des EuroNCAP im Februar 2017 bekam der italienische Kleinwagen gerade mal drei Sterne und bewies, dass es bei ihm nicht nur an den Assistenzsystemen mangelte. So zeigte er vor allem beim Insassenschutz gravierende Schwächen, die sich etwa im Frontal-Crahs auf ein feststehendes Hindernis äußerten. So flutschte der Erwachsenen-Dummy auf der Rückbank unter dem Gurt hindurch, während gleichzeitig auf Schulterhöhe ein lebensgefährlicher Druck registriert wurde. Die Kinder-Dummys stießen beim Frontalaufprall mit dem Kopf gegen die Vordersitze oder zogen sich "schwere Verletzungen im Bereich des Nackens" zu. Ebenfalls wurde von der EuroNCAP bemängelt, dass einige Kindersitze im Fiat New 500 (2015) nicht ausreichend sicher installiert werden können.