VW Käfer mit bärigem Sound nach Tuning von Theo Decker

Viel hat Classic Cars-Redakteur Ingo Eiberg über den Klang des TDE-Käfers im Artikel „Jagd auf den 911“ geschrieben. Weil Bilder aber bekanntlich mehr sagen als tausend Worte, gibt es hier das versprochene Video des Kraftkäfers.

Sound-Video: VW-Käfer mit Tuning von Theo Decker

Der 40-sekündige Clip liefert einen Eindruck, wie die Leistung von 135 PS zu Stande kommt. Im Heck des 1972 gebauten VW 1302 arbeitet ein auf zwei Liter Hubraum vergrößerter Boxermotor, der mit vielen klassischen Tuningkomponenten zum „Elfer-Killer“ mutiert.

