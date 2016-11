Tesla crasht Mercedes und Autohaus: Video

"Und dann kam ein Tesla Model S angeflogen..." So oder so ähnlich könnte es sich anhören, wenn Zuschauer von dem spektakulären Tesla-Crash bei einem Mercedes-Autohaus in der Nähe von London berichten. Das Elektroauto kam von der nahegelegenen Straße ab, preschte über einen Wall und machte einen kurzen Zwischenstopp auf dem Dach einer nagelneuen Mercedes E-Klasse, bevor es schließlich an einer Glaswand des Autohauses zum Stehen kam. Wie genau der Unfall passieren konnte ist noch nicht bekannt, doch die Kameramänner haben offenbar den Spaß ihres Lebens. Mehr zum Thema: Tesla crasht in Hauswand

Lena Reuß