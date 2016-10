Opel Manta B Verkauf: Video

Wer wäre nicht gerne in einem queitschbunten Opel Manta B wie aus dem Film "Manta Manta" unterwegs? Der Traum liegt aber nicht in allzu weiter Ferne, denn aktuell steht eines der Kult-Autos zum Verkauf. Originalgetreu natürlich nicht nur in den Filmfarben, sondern auch mit Mattig-Tuning. Was der Manta sonst so mitbringt und wieviel der Spaß kostet, verraten wir im Video. Mehr zum Thema: "Manta Manta" Sequel geplant

