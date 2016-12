Mario Balotelli kauft Alfa Romeo Giulia QV: Video

In der teilweise etwas langweiligen Mittelklasse ist die Alfa Romeo Giulia ein echter Leckerbissen. Vor allem wenn ein QV-Kleeblatt den Kotflügel ziert. Dann leistet die Bella Macchina dank eines 2,9-Liter-Ferrari-Triebwerks satte 510 PS und rennt bei Bedarf über 300 km/h schnell. "Genau so eine will ich haben!", wird sich wohl der italienische Skandal-Fußballer und PS-Fan Mario Balotelli gedacht haben - und schlug einfach zu! Mehr zum Thema: Vollgas mit der Giulia QV

Caspar Winkelmann