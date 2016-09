Es gibt so Tuning-(Un)fälle, da fragt man sich, was sich der Tuner dabei gedacht hat. Der hier im Video gezeigte VW Lupo ist so ein ganz heißer Kandidat. Da wäre zum einen der riesige Heckspoiler, zum anderen der Radsturz an der Hinterachse. Will der Tuner uns etwas mitteilen mit seinem Werk? Ein stummer Hilfeschrei vielleicht?

Mehr zum Thema: Mazda-Tuning-Fail