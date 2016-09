BMW 3er Transformer-Umbau: Video

Wer schon immer davon geträumt hat, sein eigenes Auto in einen echten Transformer zu verwandeln, ist bei der türkischen Firma Letvision genau an der richtigen Adresse, denn die haben einen E90 3er BMW mal eben in einen Autobot verwandelt. Zugegeben, die Transformation läuft nicht ganz so schnell, wie bei den Robotern im Film, bringt dafür aber jede Menge Sounds und Effekte mit. Das alles gibt's per Knopfdruck auf die Fernbedienung. Und weil der Transformer-BMW so cool ist, plant die Firma noch weitere Modelle. Wie die Verwandlung aussieht, ist im Video zu sehen.



Mehr zum Thema: Autos aus Transformers 5

Lena Reuß