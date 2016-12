Die neue Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio mit 510 PS ist gerade erst auf dem Markt, da wurde sie schon in einen Crash verwickelt. Ein 46-jähriger Italiener fuhr den Wagen in der Schweiz gegen eine Brückenwand und vernichtete so mal eben 71.800 Euro. Im Video gibt's alle Infos. Mehr zum Thema: Die neue Alfa Romeo Giulia

Lena Reuß