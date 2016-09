Dann zahlt die Versicherung nicht: Video

Die meisten Blechschäden am Auto, sind zwar ärgerlich, aber kein Problem, denn wozu hat man sonst eine Kfz-Versicherung? Aber aufgepasst: Gerade beim autofahren im Herbst lauern einige Gefahren durch Kastanien, Eicheln und Co. In welchen Fällen Versicherungen auch für Schäden durch Herbstfrüchte haften und, ob Baumbesitzer oder Kommunen für die Dellen aufkommen, verraten wir im Video. Mehr zum Thema: Jeder zweite zahlt zuviel für seine Kfz-Versicherung

Mehr zum Thema: Regional- und Typklassen 2017



Lena Reuß