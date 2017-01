Aggressive Autofahrer (Urteil): Video

Sich am Steuer über andere Autofahrer zu ärgern, kennt jeder. Besonders, wenn man in Eile ist, regt man sich gerne über andere Verkehrsteilnehmer auf. Aber ein Mann hat es jetzt etwas übertrieben und seinem Ärger etwas zu sehr Luft gemacht. Dabei passierte sogar ein Unglück, das später das Landesgericht Karlsruhe klären musste. Das Urteil lautet jedoch: "Selbst Schuld". Was genau vorgefallen war, ist im Video zu sehen.

Mehr zum Thema: Fluchen am Steuer

Lena Reuß