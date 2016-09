Schnellste Kompaktautos (Top-5): Video

Mit Kompaktwagen im klassischen Sinn haben diese fünf Monster in etwa so viel zu tun, wie das Mondmobil mit unserem klassischen Auto. Was aber durch viel Ehrgeiz, Geld und Zeit aus VW Golf & Co. herauszuholen ist, zeigen Beschleunigungswerte von anderthalb Sekunden auf Tempo 100 und ¼-Meile-Zeiten deutlich unter neun Sekunden. In unserem Video zeigen wir die Top-5 der schnellsten Kompaktautos in Deutschland – brachial!

